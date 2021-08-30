Футболисты, которые не были вызваны в свои сборные, смогут отдыхать до четверга (2 сентября), информирует официальный сайт клуба.

Луческу жестко оценил уровень Динамо по сравнению с соперниками в группе Лиги чемпионов

Такое решение было принято после эффектного разгрома Колоса (7:0) в 6 туре УПЛ. Остальным же игрокам Динамо придется продолжить работу в составе сборных. Это 10 представителей Украины, а также Жерсон Родригес (Люксембург), Томаш Кендзера (Польша) и Эрик Рамирес (Венесуэла).

Добавим, что следующий официальный матч подопечные Луческу проведут 11 сентября – выезд к Металлисту 1925.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва