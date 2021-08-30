Футболісти, які не були викликані у свої збірні, зможуть відпочивати до четверга (2 вересня), інформує офіційний сайт клубу.

Луческу жорстко оцінив рівень Динамо у порівнянні з суперниками у групі Ліги чемпіонів

Таке рішення було ухвалене після ефектного розгрому Колоса (7:0) у 6 турі УПЛ. Решті ж гравців Динамо доведеться продовжити роботу у складі збірних. Це 10 представників України, а також Жерсон Родрігес (Люксембург), Томаш Кендзьора (Польща) і Ерік Рамірес (Венесуела).

Додамо, що наступний офіційний матч підопічні Луческу проведуть 11 вересня – виїзд до Металіста 1925.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви