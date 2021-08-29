"Очень сложная группа. Будем готовиться к каждой игре и относиться серьезно к каждому сопернику. Три команды, которые играют на уровне более высоком, чем Динамо на данный момент.

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Мы строим второй год команду, развиваемся, растем. В прошлом году мы играли на равных со всеми соперниками, но индивидуальные ошибки не позволили нам добиться положительного результата. Это была разница в классе и опыте", – cказал Луческу в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.

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