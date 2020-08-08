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"Луческу сам не пришел – его позвали": Маркевич четко очертил цель румына в Динамо

16:30 - Читати українською
"Луческу сам не пришел – его позвали": Маркевич четко очертил цель румына в Динамо
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Мирон Маркевич поделился мыслями о перспективах Мирчи Луческу в киевском Динамо.

"Как тренер тренеру могу ему пожелать только успеха в его работе. Он сам не пришел – его позвали. Но понятно, что кроме первого места в УПЛ никого ничего не удовлетворит. Получится ли у него – время покажет. Трудно сейчас говорить что-то. В Зените у него не получилось, в сборной Турции тоже. Ну посмотрим. Там недолго ждать.

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Станет ли чем-то новым для Динамо назначения Гусева и Вукоевича в тренерский штаб? Наверное. Потому что они никогда не работали тренерами. Посмотрим. Сейчас трудно что-то прогнозировать. Об ультрас я не хочу комментировать. Я говорю как тренер. И как тренеру я ему желаю успехов", – резюмировал Маркевич в интервью Sport.ua.

Напомним, Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо в конце июля, заменив Алексея Михайличенко, который вернулся на должность спортивного директора столичного клуба.

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