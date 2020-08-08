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"Луческу сам не прийшов – його покликали": Маркевич чітко окреслив ціль румуна в Динамо

16:30 - Читать на русском
"Луческу сам не прийшов – його покликали": Маркевич чітко окреслив ціль румуна в Динамо
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Мирон Маркевич поділився думками щодо перспектив Мірчі Луческу в київському Динамо.

"Як тренер тренеру можу йому побажати тільки успіху в його роботі. Він сам не прийшов – його покликали. Але зрозуміло, що крім першого місця в УПЛ нікого нічого не задовольнить. Чи вийде у нього – час покаже. Важко зараз казати щось. В Зеніті у нього не вийшло, в збірній Туреччини також. Ну побачимо. То недовго чекати.

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Чи стане чимось новим для Динамо призначення Гусєва та Вукоєвіча у тренерський штаб? Напевно. Бо вони ніколи не працювали тренерами. Побачимо. Зараз важко щось прогнозувати. Про ультрас я не хочу коментувати. Я говорю як тренер. І як тренеру я йому бажаю успіхів", – резюмував Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо наприкінці липня, замінивши Олексія Михайличенка, який повернувся на посаду спортивного директора столичного клубу.

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Теги
Мирон Маркевич Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо
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