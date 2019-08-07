Луческу резко отреагировал на слухи о возможности возглавить Динамо и подтвердил свой визит в Киев

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу не намерен примерять "бело-синие" цвета.

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это придумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду.

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Хочу посмотреть матч Шахтера с Динамо, увидеть, какой сейчас уровень чемпионата. Информация о предложении от Динамо – это неправда", – цитирует Луческу Football.ua.

Напомним, недавно румынское издание Gazeta Sporturilor опубликовало информацию об интересе Динамо к экс-тренеру Шахтера.

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