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Луческу резко отреагировал на слухи о возможности возглавить Динамо и подтвердил свой визит в Киев

21:44 446 Читати українською
Луческу резко отреагировал на слухи о возможности возглавить Динамо и подтвердил свой визит в Киев
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу не намерен примерять "бело-синие" цвета.

 

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это придумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду.

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Хочу посмотреть матч Шахтера с Динамо, увидеть, какой сейчас уровень чемпионата. Информация о предложении от Динамо – это неправда", – цитирует Луческу Football.ua.

Напомним, недавно румынское издание Gazeta Sporturilor опубликовало информацию об интересе Динамо к экс-тренеру Шахтера.

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