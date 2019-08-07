Луческу різко відреагував на чутки про можливість очолити Динамо і підтвердив свій візит до Києва

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу не має наміру приміряти "біло-сині" кольори.

"Ні, це неправда. Не знаю, хто це вигадав. Я полечу до Києва, тому що хочу подивитися матч, але це тільки для себе. Тому що я вже давно не бачив команду.

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Хочу подивитися матч Шахтаря з Динамо, побачити, який зараз рівень чемпіонату. Інформація про пропозицію від Динамо – це неправда", – цитує Луческу Football.ua.

Нагадаємо, нещодавно румунське видання Gazeta Sporturilor опублікувало інформацію про інтерес Динамо до екс-тренера Шахтаря.

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