Луческу різко відреагував на чутки про можливість очолити Динамо і підтвердив свій візит до Києва

Ліга чемпіонів — 20:05 3769
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Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – Динамо
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Динамо запропонувало Луческу посаду головного тренера, – ЗМІУкраїна — 17:57 10438
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"Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснеюІспанія — 16:25 3598
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УПЛ презентувала новий логотип – чемпіонат також змінив назвуУкраїна — 13:58 2964
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"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити ДинамоІнтерв’ю — 12:00 7446