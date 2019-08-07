"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге

Київське Динамо розпочало єврокубкову кампанію з виїзної поразки від бельгійського Брюгге (1:0) в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Динамо мінімально поступилось Брюгге, пропустивши з пенальті на 37-й хвилині поєдинку. Команда Хацкевича знову розчарувала, продемонструвавши сумний футбол, який не сподобався ані експертам, ані фанатам.
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Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик очікував більш якісної гри у виконанні віце-чемпіонів України: "Чесно кажучи, я чекав що Динамо виглядатиме солідніше! Були непогані відтинки гри, але те, що не забили і пропустили буде дуже великою проблемою в домашньому матчі! В Києві треба буде грати дуже обережно!!!".
Екс-коментатор каналів Футбол Віктор Вацко називає головну проблему Динамо, яка ризикуэ стати для киян фатальною: "Цей Брюгге можна і потрібно проходити. Але не з таким браком у передачах, які повинні були б ставати ключовими".
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Журналіст Олександр Золотогорський дивується деяким кадровим рішенням Хацевича: "А от що зовсім не розумію: чому грає Кадар, а Попова нема навіть заявці. Це для мене дикий сюр. Уявіть, якби Зідан замість молодого Варана ставив би "досвідченого" Альбіоля, який ріже в кожному матчі".
Колишній ведучий культової програми "Проспорт" Євген Зінченко, зачекає з висновками до матчу-відповіді: "Це той випадок, коли про гру Динамо краще мовчати. Почекаємо, що тренер та гравці вигадають".
Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота лаконічно відзначив найкращих та найгірших у складі Динамо.
Журналіст та коментатор Вадим Скічко помістив свій настрій у один мем.
Блогер та футбольний аналітик Михайло Смоловой емоційно "розніс" тренерський штаб Хацкевича: "Уже бомжі під моїм парадним сміються. Вони розуміють, що таке поєднання футболістів з такими функціями не могло зіграти інакше. Це було б злочином.
Тренерський штаб, схоже, розраховував на диво. Але Біс не зміг реалізувати момент, який сам собі і придумав...
Ви вже вибачте, але я не розумію організацію процесів, де все віддано базується на окультних науках...".
Журналіст та блогер Кирило Крижановський наразі не бачить, за рахунок чого Динамо може пройти далі: "Брюгге залишив враження більш організованої і думаючої команди. Зрозуміло, не все втрачено, але в Києві потрібно не просто додати, а кардинально додати. Поки не видно як. Брюгге – хороша, але абсолютно не топова команда. Помиляються – не менше за нас. Бери і реалізуй те, що вони напривозили Організація гри в атаці – найбільше розчарування матчу".
Наш кіберспортсмен Євген Мостовик шкодує, що Динамо не робить ставку на молодих чемпіонів світу: "Дивився гру Динамо, і думав собі: "Супряга, Булеца, Попов...". Родрігес, до речі, сподобався дебютом. Не без помилок, але дуже навіть додав динаміки в атаці".
Фанатська спільнота також вибухнула хвилею обурення. Ми обрали найцікавіше:
"На дно не залягли, але занурення солідне... Другий тайм залишає надії".
"Я так розумію, що 14 серпня Динамо буде без тренера вже".
"Канал 2+2, спасибі, що даєте можливість подивитися ЛЧ, але лампових і кінескопних ТВ майже не залишилося. Як щодо HD?".
"Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється – конспекти Блохіна знову в хід йдуть".
Класику від "Брутального футболу" залишимо без коментарів...
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