"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге

Київське Динамо розпочало єврокубкову кампанію з виїзної поразки від бельгійського Брюгге (1:0) в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо мінімально поступилось Брюгге, пропустивши з пенальті на 37-й хвилині поєдинку. Команда Хацкевича знову розчарувала, продемонструвавши сумний футбол, який не сподобався ані експертам, ані фанатам.

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Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик очікував більш якісної гри у виконанні віце-чемпіонів України: "Чесно кажучи, я чекав що Динамо виглядатиме солідніше! Були непогані відтинки гри, але те, що не забили і пропустили буде дуже великою проблемою в домашньому матчі! В Києві треба буде грати дуже обережно!!!".

Чесно кажучи, я чекав що Динамо виглядатиме солідніше! Були непогані відтинки гри, але те що не забили і пропустили буде дуже великою проблемою в домашньому матчі! В Києві треба буде грати дуже обережно!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 6, 2019

Екс-коментатор каналів Футбол Віктор Вацко називає головну проблему Динамо, яка ризикуэ стати для киян фатальною: "Цей Брюгге можна і потрібно проходити. Але не з таким браком у передачах, які повинні були б ставати ключовими".

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Цей Брюгге можна і потрібно проходити. Але не з таким браком у передачах, які повинні були б ставати ключовими. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) August 6, 2019

Журналіст Олександр Золотогорський дивується деяким кадровим рішенням Хацевича: "А от що зовсім не розумію: чому грає Кадар, а Попова нема навіть заявці. Це для мене дикий сюр. Уявіть, якби Зідан замість молодого Варана ставив би "досвідченого" Альбіоля, який ріже в кожному матчі".

А от що зовсім не розумію: чому грає Кадар, а Попова нема навіть заявці. Це для мене дикий сюр. Уявіть, якби Зідан замість молодого Варана ставив би "досвідченого" Альбіоля, який ріже в кожному матчі. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) August 6, 2019

Колишній ведучий культової програми "Проспорт" Євген Зінченко, зачекає з висновками до матчу-відповіді: "Це той випадок, коли про гру Динамо краще мовчати. Почекаємо, що тренер та гравці вигадають".

це той випадок, коли про гру Динамо краще мовчати. почекаємо, що тренер та гравці вигадають. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 6, 2019

Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота лаконічно відзначив найкращих та найгірших у складі Динамо.

Нравится : Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзера, Цыганков, парень с Люксембурга

Не нравятся (-): Гармаш, Сидорчук, Караваев, Кадар

Мог бы лучше: Беседин, Вербич — Sviatoslav Syrota (@SviatSyrota) August 6, 2019

Журналіст та коментатор Вадим Скічко помістив свій настрій у один мем.

Блогер та футбольний аналітик Михайло Смоловой емоційно "розніс" тренерський штаб Хацкевича: "Уже бомжі під моїм парадним сміються. Вони розуміють, що таке поєднання футболістів з такими функціями не могло зіграти інакше. Це було б злочином.

Тренерський штаб, схоже, розраховував на диво. Але Біс не зміг реалізувати момент, який сам собі і придумав...

Ви вже вибачте, але я не розумію організацію процесів, де все віддано базується на окультних науках...".

Журналіст та блогер Кирило Крижановський наразі не бачить, за рахунок чого Динамо може пройти далі: "Брюгге залишив враження більш організованої і думаючої команди. Зрозуміло, не все втрачено, але в Києві потрібно не просто додати, а кардинально додати. Поки не видно як. Брюгге – хороша, але абсолютно не топова команда. Помиляються – не менше за нас. Бери і реалізуй те, що вони напривозили Організація гри в атаці – найбільше розчарування матчу".

Наш кіберспортсмен Євген Мостовик шкодує, що Динамо не робить ставку на молодих чемпіонів світу: "Дивився гру Динамо, і думав собі: "Супряга, Булеца, Попов...". Родрігес, до речі, сподобався дебютом. Не без помилок, але дуже навіть додав динаміки в атаці".

Смотрел игру Динамо, и думал себе: «Супряга, Булеца, Попов...» Родригес, кстати, понравился дебютом. Не без ошибок, но очень даже добавил динамики в атаке. — Yevhen Mostovyk (@OfficialYozhyk) August 6, 2019

Фанатська спільнота також вибухнула хвилею обурення. Ми обрали найцікавіше:

"На дно не залягли, але занурення солідне... Другий тайм залишає надії".

"Я так розумію, що 14 серпня Динамо буде без тренера вже".

Я так понимаю что 14 августа динамо будет без тренера уже #динамобрюгге — Alex radya (@aleks_radya) August 6, 2019

"Канал 2+2, спасибі, що даєте можливість подивитися ЛЧ, але лампових і кінескопних ТВ майже не залишилося. Як щодо HD?".

Канал 2+2, спасибо,что даете возможность посмотреть #ЛЧ, но ламповых и кинескопных ТВ почти не осталось. Как на счёт HD ?#BRUDKV #динамо — Рома Мельник (@Roman_Melnykkk) August 6, 2019

"Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється – конспекти Блохіна знову в хід йдуть".

Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється - конспекти Блохіна знову в хід йдуть. #камонплей #олеДинамо — Roman (@saluto_romano) August 6, 2019

Класику від "Брутального футболу" залишимо без коментарів...

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