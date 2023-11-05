Напомним, после поражения от Шахтера (0:1) в 13-м туре УПЛ Мирча Луческу объявил об уходе из Динамо, в котором работал с июля 2020 года. По словам тренера, Игорь Суркис не был доволен его решением.

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"Настал момент, когда нужно было принять решение. Прошло три года, как я возглавил Динамо. Я остался здесь во время пандемии COVID-19, во время войны. Многие уехали из Украины, а я остался. Мы остались с детьми, с молодой командой. Мы пытались создать новую команду. Я очень много сделал для украинского футбола, и горжусь этим.

Считаю, что нужно уступить место кому-то помоложе. Я об этом говорил президенту еще раньше. Мне было тяжело эмоционально. Самым тяжелым для меня были те минуты молчания перед каждым матчем, или когда игру начинал инвалид, который стал таким из-за войны.

Надо было взять на себя ответственность за результаты. Я долго думал об этом. У меня осталось два дня в Украине, чтобы завершить дела. Президент Динамо разозлился на меня за то, что я принял это решение без консультации с ним. Но если бы я с ним проконсультировался, он бы убедил меня остаться. Я горжусь тем, что не бросил команду после начала войны.

Несколько дней назад я сказал Развану (сыну – прим.), что хочу уйти. Я начинал с Шахтера, и хотел закончить Шахтером. Хотел закончить победой над ними, но не удалось. Я подошел к нашей скамейке, обнял игроков. Я ходил в раздевалку Шахтера, это тоже было чувство благодарности. Тем более что у них еще есть игроки, которые дебютировали со мной. Я тоже к ним подошел, тоже их обнял. 15 лет в украинском футболе означают очень многое", – цитирует Мирчу Луческу Prosport.ro со ссылкой на Digi Sport.

Исполняющим обязанности главного тренера Динамо 4 ноября стал Александр Шовковский.

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