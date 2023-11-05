Нагадаємо, після поразки від Шахтаря (0:1) в 13-му турі УПЛ Мірча Луческу оголосив про відхід із Динамо, у якому працював з липня 2020 року. За словами тренера, Ігор Суркіс не був задоволений його рішенням.

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"Настав момент, коли треба було ухвалити рішення. Минуло три роки, як я очолив Динамо. Я залишився тут під час пандемії COVID-19, під час війни. Багато хто виїхав з України, а я залишився. Ми залишилися з дітьми, з молодою командою. Ми намагалися створити нову команду. Я дуже багато зробив для українського футболу, і пишаюся цим.

Вважаю, що потрібно поступитися місцем комусь молодшому. Я про це казав президенту ще раніше. Мені було важко емоційно. Найважчим для мене були ті хвилини мовчання перед кожним матчем, або ж коли гру розпочинав інвалід, який став таким через війну.

Потрібно було взяти на себе відповідальність за результати. Я довго думав про це. У мене залишилося два дні в Україні, щоб завершити справи. Президент Динамо розлютився на мене за те, що я ухвалив це рішення без консультації з ним. Але якби я з ним проконсультувався, він би переконав мене залишитися. Я пишаюся тим, що не кинув команду після початку війни.

Кілька днів тому я сказав Развану (сину – прим.), що хочу піти. Я починав з Шахтаря, і хотів закінчити Шахтарем. Хотів закінчити перемогою над ними, але не вдалося. Я підійшов до нашої лави, обійняв гравців. Я ходив у роздягальню Шахтаря, це теж було відчуття вдячності. Тим більше, що у них ще є гравці, які дебютували зі мною. Я теж до них підійшов, теж їх обійняв. 15 років в українському футболі означають дуже багато", – цитує Мірчу Луческу Prosport.ro з посиланням на Digi Sport.

Виконувачем обов'язків головного тренера Динамо 4 листопада став Олександр Шовковський.

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