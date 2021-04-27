"Надеюсь, то, что я здесь достиг, станет уроком для всех. Вернуть себе титул спустя семь лет, приняв команду с 23-очковым отставанием от Шахтера и приведя ее к 13-очковому преимуществу.

Луческу признался, кому посвящает чемпионство Динамо

Я продемонстрировал, что важен не только талант. Настроение, что оживляет игроков, очень важно. Менталитет победителей. Те же игроки, но разная подготовка, разная философия, другой дух и много работы.

Рад, что многие ценят мою работу в Динамо. Со стороны было лучше видно, насколько выросла команда, насколько выросли игроки. Стоимость некоторых за этот период увеличилась вдвое, а то и утроилась", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

К слову, киевляне уничтожили Ингулец в 23-м туре УПЛ (5:0) и оформили досрочное чемпионство – первое за 5 лет.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу