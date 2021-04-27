"Сподіваюся, те, чого я тут досягнув, стане уроком для всіх. Повернути собі титул через сім років, прийнявши команду з 23-очковим відставанням від Шахтаря і привівши її до 13-очкової переваги.

Луческу зізнався, кому присвячує чемпіонство Динамо

Тепер я продемонстрував, що важливий не тільки талант. Настрій, який оживляє гравців, дуже важливий! Менталітет переможців. Ті ж гравці, але різна підготовка, різна філософія, інший дух і багато роботи.

Радий, що багато хто цінує мою роботу в київському Динамо. Зі сторони вони бачать, наскільки виросла команда, наскільки виросли гравці. Вартість деяких за цей період збільшилася вдвічі, а то і втричі", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

До слова, кияни знищили Інгулець у 23-му турі УПЛ (5:0) та оформили дострокове чемпіонство – перше за 5 років.

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу