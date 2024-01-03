"Я хотел остаться там до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Сейчас россияне снова бомбят столицу и другие украинские места, ситуация становится все тяжелее. Я пробыл в этих условиях три года и построил в Динамо команду, которая является самой молодой в мире с игроками из академии.

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В Германии опубликовали статистику, согласно которой в этом сезоне футболисты академии играют в среднем по 83 минуты за Динамо. У Ренна, который второй в рейтинге, показатель составляет 62.

Я построил состав на будущее. Однако Динамо играет без зрителей, всегда далеко от дома, каждый раз приходится преодолевать огромные расстояния. Главное – выжить, а футбол, поверьте, очень помогает во время войны, даже если ты играешь далеко", – цитирует Луческу Bresciaoggi.

Напомним, румынский специалист работал в Динамо с июля 2020-го. В первом сезоне он стал с киевлянами чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны. А дальше начался спад, который завершился поражением от Шахтера и отставкой в ноябре 2023 года. После ухода Луческу "бело-синие" под руководством Александра Шовковского не проиграли ни одного матча.

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