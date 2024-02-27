“Думаю, что на второй круг чемпионата ни один молодой иностранный центральный защитник Динамо не поможет. Сборы не проходил, не адаптировался, не сыгран, не знает языка. Нормальный центральный защитник должен говорить на поле, руководить партнерами, подсказывать. Это очень важно.

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Сейчас сделали ставку на Михавко. Ранее я уже говорил, что среди динамовской молодежи он единственный, кто произвел на меня впечатление на сборах. Я так понимаю, что из него хотят сделать Забарного. Илья в 18 лет ворвался в состав, получил доверие Луческу и попер так, что допер до АПЛ.

Летом была другая история – Биловар. На сборах он был хорош. Мне рассказывали такую байку, что Луческу специально ставил его против самого серьезного соперника – против Аль-Хиляля. Там были Кулибали, Милинкович-Савич, Невеш. И Мирча всем хотел показать, что Биловар – это не то, что нужно. Что нужен более сильный защитник.

Но Биловар вышел и топово отыграл. Потом еще один матч тоже топово. И он вышел в составе Динамо на чемпионат, но там уже другое напряжение и психология. И Биловар сразу же топово привез, поплыл и потерял доверие", – рассказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в текущем сезоне Биловар провел за Динамо 4 матча (3 в чемпионате и 1 в Кубке), без результативных действий. Кристиан активно наигрывался на зимних сборах, но в спарринге с Лиепаей получил сотрясение мозга. По словам Александра Шовковского, защитник уже на следующей неделе должен начать работу в общей группе.

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