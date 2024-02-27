"Гадаю, що на друге коло чемпіонату жоден молодий іноземний центральний захисник Динамо не допоможе. Збори не проходив, не адаптувався, не зіграний, не знає мови. Нормальний центральний захисник має говорити на полі, керувати партнерами, підказувати. Це дуже важливо.

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Нині зробили ставку на Михавка. Раніше я вже казав, що серед динамівської молоді він єдиний, хто справив на мене враження на зборах. Я так розумію, що з нього хочуть зробити Забарного. Ілля у 18 років увірвався до складу, отримав довіру Луческу і попер так, що допер до АПЛ.

Влітку була інша історія – Біловар. На зборах він був хорошим. Мені розповідали таку байку, що Луческу спеціально ставив його проти найсерйознішого суперника – проти Аль-Хіляля. Там були Кулібалі, Мілінковіч-Савіч, Невеш. І Мірча всім хотів показати, що Біловар – це не те, що потрібно. Що потрібний сильніший захисник.

Але Біловар вийшов і топово відіграв. Потім ще один матч теж топово. І він вийшов у складі Динамо на чемпіонат, але там вже інша напруга та психологія. І Біловар одразу ж топово привіз, поплив і втратив довіру", – розповів Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у поточному сезоні Біловар провів за Динамо 4 матчі (3 у чемпіонаті і 1 в Кубку), без результативних дій. Крістіан активно награвався на зимових зборах, але у спарингу з Лієпаєю отримав струс мозку. За словами Олександра Шовковського, захисник вже наступного тижня має розпочати роботу у загальній групі.

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