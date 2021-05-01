"Мы победили, показали хорошую игру и хорошую физическую подготовку. И я, и команда хотели выиграть этот чемпионат с уважением ко всем соперникам, отдаваясь в каждой игре. После чемпионства я поздравил ребят и попросил их отыграть последние три матча, как мини-чемпионат. Я очень доволен забитыми мячами и комбинационной игрой, где участвовали по 4-5 футболистов. Мы показали хорошую атакующую игру и хороший прессинг. Появилась возможность дать шанс некоторым игрокам. Раньше важность очков не всегда позволяла мне делать эти замены.

Первый хет-трик Буяльского и ассистентский вечер Караваева в видеообзоре матча Ворскла – Динамо – 1:5

Мне бы хотелось, чтобы лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок моей команды. Я максималист, и требую максимума от других. Хочу, чтобы мы забили больше всех и пропустили меньше всех. Где бы я не работал, я к этому стремился. Хочется, чтобы Цыганков выиграл в гонке бомбардиров, но, к сожалению, у него не лучшее физическое состояние. Ему нужно 4-5 дней, чтобы вернуть форму. У нас будут еще две игры, в которых Цыганков может забить.

Если бы Буяльский начал забивать раньше, он тоже бы включился в гонку бомбардиров. Сегодня он сыграл бесподобный матч. Я очень доволен командой и игроками. Хорошо сыграли абсолютно все, показав, что у нас равноценные замены. Отсутствие Сидорчука, Цыганкова и Андриевского никак не сказалось. Дали отдохнуть Попову и Де Пене. Рад, что все игроки помогают команде добиться результата. Сейчас мы играем раскованнее и увереннее ради зрелища.

Пенальти? Я не видел тот эпизод. Показалось, что был фол, но не знаю где. Это ошибка Забарного. Он среагировал на движение. В перерыве я сказал ему, что он должен был сохранить больше расстояния. Мне показалось, что нарушение было за пределами штрафной, но это уже не так важно", – отметил Луческу в эфире Тур Online.

Динамо по-чемпионски разгромило Ворсклу – Буяльский и Караваев с хет-триками, Клейтон дебютировал ассистом