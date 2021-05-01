"Ми перемогли, показали хорошу гру і хорошу фізичну підготовку. І я, і команда хотіли виграти цей чемпіонат з повагою до всіх суперників, віддаючись у кожній грі. Після чемпіонства я привітав хлопців і попросив їх відіграти останні три матчі, як міні-чемпіонат. Я дуже задоволений забитими м'ячами і комбінаційною грою, у якій брали участь по 4-5 футболістів. Ми показали хорошу атакувальну гру і хороший пресинг. З'явилася можливість дати шанс деяким гравцям. Раніше важливість очок не завжди дозволяла мені робити ці заміни.

Перший хет-трик Буяльського та асистентський вечір Караваєва у відеоогляді матчу Ворскла – Динамо – 1:5

Мені б хотілося, щоб найкращим бомбардиром чемпіонату став гравець моєї команди. Я – максималіст, і вимагаю максимуму від інших. Хочу, щоб ми забили більше, ніж всі, і пропустили менше, ніж всі. Де б я не працював, я до цього прагнув. Хочеться, щоб Циганков виграв у гонці бомбардирів, але, на жаль, у нього не найкращий фізичний стан. Йому потрібно 4-5 днів, щоб повернути форму. У нас будуть ще дві гри, в яких Циганков може забити.

Якби Буяльський почав забивати раніше, він теж би включився в гонку бомбардирів. Сьогодні він зіграв незрівнянний матч. Я дуже задоволений командою і гравцями. Добре зіграли абсолютно всі, показавши, що у нас рівноцінні заміни. Відсутність Сидорчука, Циганкова і Андрієвського ніяк не позначилася. Дали відпочити Попову і Де Пені. Радий, що всі гравці допомагають команді досягти результату. Зараз ми граємо розкутіше і впевненіше.

Пенальті? Я не бачив той епізод. Здалося, що був фол, але не знаю де. Це помилка Забарного. Він зреагував на рух. У перерві я сказав йому, що він мав зберегти більшу відстань. Мені здалося, що порушення було за межами штрафного, але це вже не так важливо", – наголосив Луческу в ефірі Тур Online.

Динамо по-чемпіонськи розтрощило Ворсклу – Буяльський і Караваєв з хет-триками, Клейтон дебютував асистом