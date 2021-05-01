Динамо, которое стало чемпионом в прошлом туре, решило не сбавлять обороты. Под каток попала Ворскла. Первый тайм был за киевлянами, в частности – за Буяльским. Виталий оформил хет-трик, который стал для него первым в карьере. Полтавчане ответили лишь голом Кулача с пенальти.

Динамо по-чемпионски разгромило Ворсклу – Буяльский и Караваев с хет-триками, Клейтон дебютировал ассистом

После перерыва отличился Жерсон с паса Караваева. Александр, как и Буяльский, был сегодня на высоте. Ассист на Родригеса стал для него третьим во встрече. Поставили жирную точку в поединке Клейтон и Сидклей, которые вышли на замену. Первый ассистировал, второй расстрелял голкипера.

Динамо торжествовало и набрало 61 зачетный балл, закрепив свое лидерство. Ворскла же осталась на 6 строчке и продолжит борьбу за третье место и еврокубки в следующих турах.