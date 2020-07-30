Луческу прокоментував першу зустріч з футболістами Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вперше зустрівся з командою і розповів про свої очікування від футболістів.

"Я знаю, що в київському Динамо зібрані талановиті, молоді хлопці, які ще не розкрили до кінця свій потенціал. Не залишайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Час минає дуже швидко. Починайте готуватися до великих баталій з сьогоднішнього дня.

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Для мене найголовніше – це комунікація, діалог з кожним із вас. Дуже важливо, щоб ми знайшли спільну мову. Дуже важливо берегти своє здоров'я і уникати травм. Для цього необхідно підготувати свій організм, щоб витримати конкуренцію. Для того, щоб рости, повинна бути здорова, дружня конкуренція на футбольному полі. Обіймаю вас усіх. З великими надіями починаємо нашу роботу", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вранці 30 липня президент київського клубу Ігор Суркіс провів онлайн-презентацію Луческу для журналістів, а ввечері у команди відбулося перше тренування під керівництвом нового наставника.

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