"В первую очередь, я хочу подчеркнуть, что у нас есть главный тренер. К сожалению, так случилось, что у Мирчи Луческу возникли проблемы со здоровьем. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления и хотим, чтобы операция прошла без каких-либо осложнений.

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Относительно моего первого опыта в статусе руководителя команды – мы постоянно были на связи с главным тренером. Есть система подготовки, которая не меняется, менять ее ни в каком смысле невозможно. Все происходит так, как планировалось", – поделился Шовковский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, что Луческу после поединка с Шахтером заявил, что ложится на операционный стол, а обязанности наставника будет исполнять Александр Шовковский.

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