"Есть ли проблема с форвардом? Да, такая проблема есть. Жду большего прогресса от Ваната. Он обладает всеми качествами, которые могут сделать его хорошим форвардом. Ждем, когда он наберет опыт и мастерство.

Динамо – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор очередной осечки киевлян в УПЛ

Наша ошибка в том, что мы надеялись на свои кадры, а в очень деликатной ситуации, в которой оказалась Украина, мы должны были среагировать — возвращать из-за границы украинских футболистов. Это то, что сделали другие клубы. Нам нужно было усиливаться благодаря украинцам, выступавшим за границей", – отметил Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что на позицию центрфорварда у Динамо есть Кулач, Супряга, Беседин и Ванат, которые в текущем сезоне отличились 2 гола (Ванат) и 2 ассиста (Беседин) во всех поединках.

Динамо снова оступилось, сыграв вничью с Ворсклой – Лонвейк дебютировал в старте киевлян, Цыганков помог забить Юрченко