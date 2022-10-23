"Чи є проблема з форвардом? Так, така проблема є. Чекаю більшого зростання від Ваната. Він має всі якості нападника, які можуть зробити його хорошим форвардом. Чекаємо, коли він набере досвіду та майстерності.

Динамо – Ворскла – 1:1 – відео голів і огляд чергової осічки киян в УПЛ

Наша помилка в тому, що ми сподівалися на свої кадри, а в тій дуже делікатній ситуації, в якій опинилася Україна, ми мали зреагувати — повертати з-за кордону українських футболістів. Це те, що зробили інші клуби. Нам треба було посилюватися завдяки українцям, які виступали за кордоном", – зазначив Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що на позицію центрфорварда в Динамо є Кулач, Супряга, Бєсєдін та Ванат, які в поточному сезоні відзначились аж 2 голами (Ванат) та 2 асистами (Бєсєдін) в усіх поєдинках.

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