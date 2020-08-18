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Луческу запросив першого бразильця в Динамо, – ЗМІ

19:14 - Читать на русском
Луческу запросив першого бразильця в Динамо, – ЗМІ
Клейтон / Globo Esporte

Динамо близьке до підписання першого легіонера у літнє міжсезоння.

Луческу запросив у Київ атакувального хавбека Клейтона да Сілву, повідомляє Meta-ratings. 24-річний бразилець змушений відбути період карантину, після чого, найімовірніше, підпише контракт з Динамо.

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Хавбек виховувався у академії Фігейренсе. У березні 2016 року Атлетіко Мінейро заплатив за Клейтона 3 млн євро, однак гравець не зміг закріпитися в новому клубі. Потім були оренди у Корінтіанс, Васко да Гама та Байю. Всього атакувальний півзахисник провів 107 матчів у чемпіонаті Бразилії, відзначився 19 голами та 13 асистами. Також Клейтон виступав за олімпійську збірну своєї країни.

Додамо, що контракт бразильця з Атлетіко Мінейро завершився, і Динамо може підписати його на правах вільного агента.

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Головне Трансфери Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ Клейтон Клейтон да Сілва Динамо Динамо
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