"Я знаю, что многие скажут, что это безнравственно, когда одни люди воюют на войне, а другие играют в футбол. Но каждый человек может бороться по-своему, он может сделать все возможное, чтобы помочь или поддержать тех, кто остается дома. Игра на поле может вдохновить многих.

Игроки сборной Украины могут готовиться к матчу против Шотландии с Металлистом

Я поделился с УАФ своими мыслями. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков Шахтера и Динамо, которые будут тренироваться и играть в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне.

Хочу, чтобы игроки сборной сформировали команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках. Сейчас футболисты Динамо находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день мне присылают видео с тренировок. Я только просил их поддерживать форму, бегать и ходить в спортзал.

Я бы хотел, чтобы сезон завершился на поле, но сейчас это очень сложно. Представьте, что Шахтер потерял более 10-ти игроков, а южноамериканцы вернулись домой. Пока нет места соперничеству, мы едины. Мы держимся вместе и стараемся помогать по мере возможности. Это моя единственная цель. Со мной было что-то подобное, когда я работал в Шахтере в 2014 году", – цитирует Луческу The Guardian.

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь.

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