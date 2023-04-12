Главный тренер Динамо будет лично руководить действиями команды в поединке 21-го тура Премьер-лиги во Львове против Руха.

Недавно Мирча Луческу признался о наличии определенных проблемах со здоровьем. Наставник Динамо страдает коксартрозом (артроз тазобедренного сустава). Позже журналист Профутбол Digital Алексей Корицкий сообщил, что тренеру стало плохо после игры с Минаем, а Луческу рискует пропустить несколько матчей Динамо.

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Впрочем, информация оказалась несколько преувеличенной. По крайней мере, Луческу едет с командой во Львов на поединок чемпионата Украины против Руха. Об этом сообщил Андрей Шахов-младший – руководитель пресс-службы столичного клуба.

"Не верьте слухам. Мирча Луческу с командой и сегодня отправится с ней во Львов, – написал Шахов в Instagram.

Матч Рух – Динамо состоится в пятницу, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 15:00. "Бело-синие" занимают 4 место в УПЛ, львовская команда идет на 14-й позиции.

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