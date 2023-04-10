Главный тренер киевлян Мирча Луческу испытывает довольно серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему полноценно работать.

Журналист Профутбол Digital Алексей Корицкий сообщил, что после победной субботней игры против Миная (2:0) 77-летнему специалисту стало плохо.

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"Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов относительно матча". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь. Стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой во время ближайших матчей", – цитирует журналиста FootballHub.

Сам румынский тренер накануне заявил, что у него развился коксартроз – хроническое дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, проявляющееся значительной болью в области бедра. Единственным действенным способом лечения является эндопротезирование – установление нового искусственного сустава оперативным путем.

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