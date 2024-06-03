Реал решил не активировать опцию выкупа 20-летнего бразильца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Шахтер зимой 2022-го заплатил Интернасьоналу 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России Тобиас не успел сыграть ни одного официального поединка за "горняков". Реал дважды брал правого защитника в аренду и якобы планировал выкупить за 15 млн евро. Бразилец развивался в молодежной команде, а в январе этого года даже дебютировал за первую.

Впрочем, главный тренер Кастильи Рауль вдруг начал мариновать Тобиаса в запасе. О закреплении во взрослой команде Реала даже речь не идет. Защитник на начало предсезонки должен вернуться в расположение Шахтера, который будет определять его дальнейшую судьбу. По данным Transfermarkt, контракт Вини с "горняками" рассчитан еще на 2 года, цена составляет 3 млн евро.

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