Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу рассказал о проблемах со здоровьем и допускает, что может досрочно прекратить сотрудничество с киевским клубом.

"Когда мы играли в еврокубках, то жили в Кракове. Мы проводили по 8-10 часов в автобусе, и у меня начался небольшой коксартроз (артроз тазобедренного сустава), с которым я должен считаться.

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Пока я могу, я буду продолжать, но если нет, то мне придется уйти на пенсию и сделать операцию. Если же я смогу сделать операцию здесь и остаться с командой, то я останусь с ней. Пока я не ухожу из футбола, но посмотрим", – цитирует Луческу Orange Sport.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и сразу же выиграл с командой чемпионат и Кубок Украины. В текущем сезоне после 20-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут четвертыми и отстают от лидера – Шахтера – на 7 очков (у "горняков" еще есть игра в запасе). Контракт 77-летнего румына с "бело-синими" действует до 30 июня 2024 года.

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