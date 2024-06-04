Хави мечтал взять Довбика в Барселону и избавиться от Левандовски – два приспешника Лапорты все заблокировали
Украинский форвард Артем Довбик имел шанс попасть в Барселону, если бы клуб прислушался к пожеланиям тренера.
Хави разочаровался в Левандовски и хотел взять в Барселону форварда другого профиля. Бывший тренер составил перечень “девяток”, которые лучше подходят команде, и особо выделил Довбика, сообщает Sport.
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Артем был фаворитом Хави, покорив тренера своей результативностью и умением играть спиной к воротам. Однако трансфер выглядел очень тяжелым для Барсы из-за проблем с финансами. Для начала нужно было продать Левандовски.
Поляк не имел желания покидать Каталонию, а защищали его люди президента Барселоны. Спортивный директор Деку отказался рассматривать продажу Левандовски. К тому же агент Роберта – Пини Захави – близкий партнер Лапорты.
Довбик провел шикарный дебютный год в Испании. За сезон украинец забил 24 гола в чемпионате, став лучшим бомбардиром Примеры. На Артема сейчас претендуют ведущие клубы Европы.
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