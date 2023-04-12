Головний тренер Динамо особисто керуватиме діями команди у поєдинку 21-го туру Прем'єр-ліги у Львові проти Руха.

Нещодавно Мірча Луческу зізнався про певні проблеми зі здоров'ям. Наставник Динамо страждає на коксартроз (артроз кульшового суглоба). Пізніше журналіст Профутбол Digital Олексій Корицький повідомив, що тренеру стало погано після гри з Минаєм, а Луческу ризикує пропустити кілька матчів Динамо.

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Втім, інформація виявилася дещо перебільшеною. Принаймні, Луческу їде з командою до Львова на поєдинок чемпіонату України проти Руха. Про це повідомив Андрій Шахов-молодший – керівник прес-служби столичного клубу.

"Не вірте чуткам. Мірча Луческу з командою і сьогодні вирушить з нею до Львова, – написав Шахов в Instagram.

Матч Рух – Динамо відбудеться у п'ятницю, 14 квітня. Стартовий свисток пролунає о 15:00. "Біло-сині" посідають 4 місце в УПЛ, львівська команда йде на 14-й позиції.

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