Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Василий Кобин был совсем не впечатлен выступлением команды Реброва в спарринге против Германии (0:0).

– Какие ваши впечатления от матча против Германии? Многие болельщики критиковали Реброва за несмелый футбол. Каково ваше мнение на этот счет?

– Я тоже отношусь к категории этих болельщиков, потому что при назначении Реброва мы слышали много заявлений, что будем играть в смелый футбол, футбол будущего и так далее. Я ничего не увидел вообще и за отборочные матчи Евро, и за ту работу, которая сейчас проводится. Не вижу, чтобы команда спрогрессировала. По тому уровню игроков, которые у нас сейчас есть в команде – а у нас очень мощная линия атаки, и это ребята показывают игрой в клубе – сборная играет, как по мне, слишком примитивно, в робкий футбол. Они не играют смело, а футбол любит смелых – и всегда смелые побеждают.

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Пока этого не видно, хотя уже достаточно времени прошло. Сыграть так, как сыграли вчера – окей, был какой-то план на игру, но если, по заявлениям, мы хотим быть наравне с топ-сборными, то нужно играть в смелый футбол.

– Что тогда Реброву надо сделать, чтобы его футбол был "смелее"?

– Нужно играть выше от своих ворот, хорошо поработать над высокой линией обороны, высоким прессингом, контрпрессингом. Те команды, которые играют в таком ключе, обычно побеждают, берут трофеи. Этот футбол – яркий, и болельщик ценит такой футбол.

Сыграть максимально от обороны, трижды перейти середину поля, чтобы Мудрик выбежал в контратаку – для нашей сборной это слишком просто, и тактических каких-то моментов я не вижу.

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На данный момент, по сравнению с командой Александра Петракова, я не вижу каких-то изменений. Мы видим, что наши игроки Цыганков, Довбик борются в чемпионате Испании, играя в атакующий футбол, забивают, отдают голевые передачи и показывают достойный уровень игры. Тот же Мудрик играет в атакующем стиле, Судаков в Шахтере, Шапаренко в Динамо, Забарный в Борнмуте, Миколенко, те же Трубин из Бенфики и Лунин из Реала – этими игроками нужно играть в смелый, агрессивный футбол и никого не бояться.

Так, как мы вчера отыграли матч против сборной Германии – мне показалось, что мы кого-то боимся. Не ребята, а тренерский штаб боится. Не уверены в своих силах", – заявил Кобин в комментарии Tribuna.

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