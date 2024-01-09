"Переговоры с Бешикташем начались и закончились (смеется). 6 января я встретился с ними, с генеральным менеджером, мы говорили около 5 часов. Я рассказал им, какие ошибки были допущены в команде, дал несколько советов со своего опыта. Когда-то я очень хорошо провел время в Бешикташе, мы выиграли титул.

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В 100-летний юбилей мы были чемпионами. Ни Галатасараю, ни Фенербахче это не удалось. Я четко изложил свои идеи, что команду в середине чемпионата не построишь. Но если возникнет вопрос о начале следующего сезона, я готов пойти тренером. Их предложение заключалось в том, чтобы я возглавил Бешикташ в течение шести месяцев, а потом, если я захочу, и мы найдем общий язык, продолжим.

Шансов сразиться за титул у команды больше нет, а я привык тренировать претендентов на чемпионство. Мне нужно время, чтобы восстановить то, что было разрушено. Так что сейчас об этом не может быть и речи, но летом я рассмотрю предложения.

Опыт заставил меня отказаться от предложения Бешикташа, которое принял бы любой тренер в моем возрасте. Мне сейчас так хорошо с внуками, правнуками…

Я также отказал Лиону. Там тоже были дискуссии, но я не хотел по той же причине. Кто рискнет возглавить команду посреди чемпионата? Вы работаете с игроками, которых не знаете, не готовили их, не учили. Всё сложно. Поэтому даже здесь, дома, я не думаю сейчас о том, чтобы возглавить какую-то команду", – приводит слова Луческу ProSport.

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