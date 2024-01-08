Опытного специалиста упорно сватали в Бешикташ, но работу получил Фернанду Сантуш. Турецкие СМИ все же утверждают, что Луческу был не просто вариантом, а вел конкретные переговоры. Издание Fotospor опубликовало список якобы высказываний и требований румына, которые стамбульскому клубу показались оскорбительными.

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* Они сделали Бешикташ неузнаваемым. Я смотрел матчи. Команда находится в затруднительном положении. Только я могу спасти.

* Никто не знает Турецкую лигу лучше меня. Другой тренер не может этого распознать. Если вы пригласите парня, который не знает лигу, это еще больше запутает ситуацию.

* Работаю, пока позволяет здоровье. Мы составим мой контракт соответствующим образом. Вы знаете, какие суммы я получал, работая в Турции и Украине. Вот почему мы говорим о деньгах.

* Я осуществляю трансферы, выбираю игроков. Никто не может вмешиваться в мою работу во время трансферов. Я заработал Шахтеру миллионы долларов на продаже футболистов и могу сделать это в Бешикташе.

* Я выбираю себе помощников. Привезу как турецких специалистов, так и зарубежных.

Источник утверждает, что именно после этих пунктов, озвученных во время переговоров, руководство Бешикташа отказалось от кандидатуры Луческу. Фернанду Сантуш стал уже четвертым главным тренером турок только за нынешний сезон.

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