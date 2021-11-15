У Киевского Динамо в 2022 году есть шанс дважды встретиться с румынской Политехникой из города Ясы.

"Если у нас выйдет поехать на зимний сбор в Анталию, и мы пересечемся там с киевским Динамо, то мы уже говорили о том, чтобы сыграть в Турции товарищеский матч против команды Луческу. Еще хочу привезти украинскую команду в Ясы, на спарринг, возможно, следующей весной, когда возникнет пауза на международные матчи.

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Мистер Луческу поддерживает команду из нашего города, и я надеюсь убедить его приехать в Ясы, чтобы сыграть товарищеский матч. Было бы очень приятно увидеть в Ясы одну из самых титулованных команд Восточной Европы, которая сейчас находится в когорте самых богатых клубов континента, выступая в Лиге чемпионов", – заявил вице-президент Политехники Дан Кожокару в эфире BZI Live.

Стоит отметить, что Политехника выступает во втором дивизионе чемпионата Румынии, но даже там расположилась в середине турнирной таблицы. В конце концов, когда Мирча Луческу возглавлял Шахтер, "горняки" ездили в Ясы на товарищеский матч, где минимально уступили. Это было 14 лет назад.