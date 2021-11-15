"Якщо в нас вийде поїхати на зимовий збір до Анталії, і ми перетнемося там із київським Динамо, то ми вже говорили про те, щоб зіграти в Туреччині товариський матч проти команди Луческу. Ще хочу привезти українську команду до Яси, на спаринг, можливо, наступної весни, коли виникне пауза на міжнародні матчі.

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Містер Луческу підтримує команду з нашого міста, і я сподіваюся переконати його приїхати до Яси, щоб зіграти товариський матч. Було б дуже приємно побачити в Яси одну з найтитулованіших команд Східної Європи, яка нині перебуває у когорті найбагатших клубів континенту, виступаючи у Лізі чемпіонів", – заявив віце-президент Політехніки Дан Кожокару в ефір BZI Live.

Варто зауважити, що наразі Політехніка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Румунії, але навіть там розташувалася у середині турнірної таблиці. Зрештою, коли Мірча Луческу очолював Шахтар, то "гірники" їздили у Яси на товариський матч, де мінімально поступилися. Це було 14 років тому.