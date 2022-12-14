Луческу посетил церемонию награждения лучших игроков года в чемпионате Румынии. Событие организовывало Динамо Бухарест, а сам наставник дал интересное обещание.

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"Возглавить Динамо Бухарест в будущем? Есть люди, которые занимались Динамо все это время. Они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы Динамо вернулось на самые высокие позиции. Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я сдержу свое слово", – приводит слова Луческу digisport.

Напомним, сейчас румынский специалист возглавляет киевское Динамо, а в Румынии не работал с 2000 года. В свое время Луческу выступал за бухарестское Динамо в статусе игрока, а с 1985 по 1990 годы возглавлял команду.

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