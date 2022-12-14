Луческу завітав на церемонію нагородження найкращих гравців року в чемпіонаті Румунії. Подію організовувало Динамо Бухарест, а сам наставник дав цікаву обіцянку.

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"Очолити Динамо Бухарест в майбутньому? Є люди, які займалися Динамо весь цей час. Вони були з командою і знають, що треба зробити, щоби Динамо повернулося на найвищі позиції. Я пообіцяв, що докладу зусиль, щоб зберегти себе молодим, щоб я міг продовжувати. Я дотримаюсь свого слова", – наводить слова Луческу digisport.

Нагадаємо, зараз румунський фахівець очолює київське Динамо, а в Румунії не працював з 2000 року. Свого часу Луческу виступав за бухарестське Динамо в статусі гравця, а з 1985 по 1990 роки очолював команду.

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