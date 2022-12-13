Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом по статусу трех игроков киевлян, формально находящихся в аренде – Франа Соля (Малага), Жерсона Родригеса (Аль-Вахда) и Витиньо (Атлетико Паранаэнсе).

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"У меня такое впечатление, что некоторые футболисты уже не на контрактах с Динамо. Кажется, Соль и Жерсон уже не на контрактах. Насчет Витиньо мне не удалось дозвониться Игорю Суркису. Появилась информация, что Динамо уже договорилось о продаже этого футболиста, но у меня нет официального подтверждения. У Витиньо долговременный контракт с Динамо, и летом он должен вернуться в Киев. Так должно бы быть. Но вполне возможно, что там уже договорились, и он останется в Бразилии", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик Live.

Напомним, в свое время трансферы этих футболистов обошлись Динамо недешево. За Жерсона отдали 2 млн евро, за Соля 3,5 млн, а Витиньо только летом 2021-го перешел из Атлетико Паранаэнсе за 6 млн.

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