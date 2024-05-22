– Цитата коммерческого директора СК Днепр-1 Фридмана: "Как будет Срна на нас смотреть, если мы сыграем с Динамо в Киеве, а потом не приедем во Львов, где нам еще и пообещают отремонтировать автобус?". Это вопрос переносов матчей. Сейчас, как понимаю, плавающих перенесений не будет. Будут резервные фиксированные даты. Знаю, Шахтер против этого и настаивает на другом.

– Я господину Фридману желаю всего хорошего. Пусть занимается своим клубом. Очень приятно, что он вспоминает меня всегда, Палкина. Но у нас есть наш путь, у них – их.

– Ваши дороги иногда пересекаются.

– Мы идем по нашей дороге. Вернемся к началу сезона. Перенос матчей не начал Шахтер.

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– Ты о Динамо сейчас?

– Начали и Динамо, и Днепр-1. Шахтер перенес первый матч с Зарей после Антверпена на выезде 3:2 по просьбе Сергея Реброва.

– Так же Ребров, наверное, просит и Динамо не играть какие-нибудь матчи.

– Все перенесли тогда матчи, не только Шахтер, весь тур. Мы до игры с Черноморцем не переносили ни одной игры. Ни одной. Черноморец попросил нас, чтобы не ехать в Ужгород, два матча в Киеве на нейтральном поле. Мы согласились.

И началась критика. А до этого никто ничего не говорил, когда некоторые клубы перенесли три матча с выезда на домашний. Как Динамо U-19 сыграло 8 матчей дома. Шахтер сменил, с Черноморцем договорился – скандал.

Хотите официально, публично? Я сейчас говорю от имени клуба Шахтер: давайте договариваться, что никто не переносит ни матчи, ни города – мы подпишем такой документ. Мы против этого. Понимаю, поверьте мне, футболисты устали. Им долго ехать из Европы. И все это ясно, но мы все играем в равных условиях.

Думаю, Шахтер с 2014 года играет в самых плохих условиях. И чтобы не было больше подобных историй, клуб Шахтер предлагает не переносить матчи вообще, не переносить города. Играем все как надо, как расписано. Чтобы не было больше такого, что все были в разных условиях. Чтобы все было честно и справедливо. Вот наша инициатива есть.

– У вас нет позиции, что мы приносим очки в рейтинг УЕФА, и поэтому вы должны…

– Нет, мы заканчиваем с этим, – отрезал Срна в комментарии ТаТоТаке.

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