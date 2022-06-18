Киевляне начали подготовку к новому сезону, который для них начнется матчами Лиги чемпионов.

Уже несколько дней Динамо находится в Украине. Футболисты прошли медосмотр и тренируются в двухразовом режиме. Управляет процессом лично Мирча Луческу.

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Сегодня появились слухи, что румын якобы не рискнул вернуться в Киев. Динамо пришлось опровергать эту информацию. Более того, пресс-служба клуба даже привела видеодоказательства. На опубликованной записи видно, как Луческу первым появляется на футбольном поле.

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 19 июля. Динамо будет номинальным хозяином встречи, которая, очевидно, состоится не в Украине.

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