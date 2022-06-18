Вскоре киевляне должны отправиться в Швейцарию, где их тренировочный сбор будет иметь двойную цель.

Через месяц Динамо начнет борьбу в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу настроен должным образом подготовить команду к этому.

Динамо перед стартом Лиги чемпионов проведет подготовительный сбор в Швейцарии

По информации издания Blick, компания Matchworld организовала для Динамо мини-тур. Соперниками киевлян станут швейцарские команды – Ивердон-Спорт, Лозанна-Спорт и Сьон. Даты поединков пока не утверждены официально. Организаторы уже установили цену билетов, которая достигает уровня матчей Лиги чемпионов. Однако болельщиков поощряют платить больше. Средства будут направлены на помощь Украины.

Заметим, что компания Matchworld специализируется на организации спаррингов во время тренировочных сборов. Динамо уже пользовалось ее услугами прошлым летом. Кстати, тогда подопечные Мирчи Луческу также играли со Сьоном, победив со счетем 2:0.

Россия напала на Украину: брат звезды Динамо исчез в Мариуполе, место проведения УПЛ и ЛЧ (LIVE)