Луческу оказался среди претендентов на пост наставника сборной Румынии, – СМИ
Главный тренер Динамо Мирча Луческу редко исчезает со страниц румынских изданий. На этот раз его сватают в сборную.
Наставник команды Румынии Мирел Рэдой заявил о желании покинуть пост, информирует telekomsport.ro. Скорее всего, это произойдет по завершении квалификации к ЧМ-2022.
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По информации источника, среди претендентов на замену Рэдою есть Космин Олерой, Адриан Мата, Дан Петреску, Эдвард Иорданеску, Лауренциу Регекампф и Мирча Луческу. Пока не сообщается, насколько серьезным является интерес к нынешнему наставнику Динамо.
Напомним, контракт 76-летнего специалиста с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.
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