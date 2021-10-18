Главный тренер Динамо Мирча Луческу редко исчезает со страниц румынских изданий. На этот раз его сватают в сборную.

Наставник команды Румынии Мирел Рэдой заявил о желании покинуть пост, информирует telekomsport.ro . Скорее всего, это произойдет по завершении квалификации к ЧМ-2022.

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По информации источника, среди претендентов на замену Рэдою есть Космин Олерой, Адриан Мата, Дан Петреску, Эдвард Иорданеску, Лауренциу Регекампф и Мирча Луческу. Пока не сообщается, насколько серьезным является интерес к нынешнему наставнику Динамо.

Напомним, контракт 76-летнего специалиста с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

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