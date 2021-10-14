"Желание Рэдоя уйти? Он прошел непростой путь вместе с командой и вполне оправдывает свое присутствие на тренерской скамье. В этой работе всегда важно находить баланс. Знать, какие решения нужно принимать, а какие – нет, несмотря на гордость.

"Разве ты не знаешь, сколько мне лет?": Луческу взорвался после вопроса о возможности возглавить сборную Румынии

Предлагаю Мирелою перечитать, как меня убивали в прессе. Даже когда я выигрывал, журналисты говорили, что это все везения.

Также можно вспомнить, как моего сына Развана атаковали руководители клубов, когда он ставил в состав не тех игроков, которых они хотели. Это вся жизнь тренера. Мы все через это прошли. Критика Рэдоя несет цивилизованный характер. Мы же с Разваном страдали от агрессивной критики.

Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Меня не интересует место тренера сборной Румынии. Мои слова – это слова опытного человека в надежде на то, что Рэдой передумает и останется в команде. Он хорошо поработал", – цитирует Луческу digisport.ro.

В квалификации к ЧМ-2022 сборная Румынии расположилась на второй строчке группы J за два тура до завершения отбора. Румыны ведут борьбу за второе место со сборными Армении и Северной Македонии.

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