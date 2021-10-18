Головний тренер Динамо Мірча Луческу рідко зникає зі шпальт румунських видань. Цього разу його сватають у збірну.

Наставник команди Румунії Мірел Редой заявив про бажання покинути посаду, інформує telekomsport.ro. Найімовірніше, це станеться по завершенні кваліфікації до ЧС-2022.

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За інформацією джерела, серед претендентів на заміну Редою є Космін Олерой, Адріан Мата, Дан Петреску, Едвард Йорданеску, Лауренціу Регекампф та Мірча Луческу. Наразі не повідомляється, наскільки серйозним є інтерес до нинішнього наставника Динамо.

Нагадаємо, контракт 76-річного фахівця з киянами розрахований аж до літа 2024 року.

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