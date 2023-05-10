Мірча Луческу має кілька варіантів, якщо захоче продовжувати тренерську кар'єру після операції.

Фенербахче готовий знову розглянути кандидатуру 77-річного румуна, стверджує Gazetevatan.

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Сезон "канарок" під керівництвом Жорже Жезуша складається посередньо – вийти в груповий етап ЛЧ не вдалося, у чемпіонаті наздогнати Галатасарай майже нереально. Президент Алі Коч влітку налаштований шукати іншого тренера і згадав про Луческу. Фенербахче вже намагався переманити досвідченого фахівця після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак тоді Мірча зберіг вірність Динамо.

Нагадаємо, зараз Луческу взагалі відпочиває від футболу. Головний тренер Динамо передав команду Олександру Шовковському, а сам проходить реабілітацію після операції.

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