"Считаю, Динамо в порядке в нападении. Им не нужны новые футболисты. У них есть два фантастических футболиста. Один из них – Супряга. Он очень хороший игрок, любит играть на открытом пространстве.

"В Динамо не существует игрока, который может заявить подобное": экс-помощник Луческу – об уходе Кравца из Киева

Второй – Беседин. Он полностью отличается от Супряги. Он может придержать мяч в атаке для команды. Я с ним работал всего несколько недель. Но увидел, что он хороший парень.

Считаю, Беседин и Супряга иногда могут играть вместе на поле. Думаю, это может быть хорошим решением. Беседин борется за мячи впереди, может оставаться в этой зоне. Супряга может получить больше свободы. Так они будут более опасными для соперников", – рассказал Лонго в подкасте UKRFUT24.

Напомним, у Беседина только зимой завершилась дисквалификация. Супряга же стал основным нападающим киевлян, проведя 21 матч в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди