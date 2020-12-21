"В ближайшие дни никаких трансферов в Динамо не будет. Идеология Луческу в том, чтобы брать футболистов, которые на данный момент будут сильнее уже имеющихся в команде игроков. Квалифицированные и сильные футболисты считаются лидерами своих клубов, они там на хороших ролях, и очень сложно кого-то "выдернуть" сейчас. А платить огромные деньги за легионеров украинские клубы пока себе позволить не могут. И Динамо в том числе. А брать посредственных легионеров, которые будут играть на уровне с украинцами, Луческу не хочет.

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Поэтому сейчас идет тщательная подготовка к трансферам определенных футболистов, идет их просмотр. Изучают, в каком состоянии игроки, как они себя чувствуют, нет ли у них конфликта с тренерами, возможно, они имеют определенный потенциал, но еще не реализовали его. Или у кого-то заканчивается контракт и будет проще заплатить самому футболисту, чем давать деньги клубу. Сам Луческу всех просматривает очень тщательно. Изучает каждую кандидатуру, которую ему предлагает селекционная служба Динамо.

Главными рынками будут Аргентина и Бразилия, где много футболистов, которые могли бы усилить киевлян. Также идет просмотр игроков из Европы, но все они – футболисты своих национальных сборных. Никого не хочу обидеть, но речь идет не о сборных Андорры, Узбекистана или Казахстана, а о, возможно, середняках европейского футбола.

Сегодня невозможно точно сказать, купят ли кого-то киевляне. Но идет поиск нападающего и опорного полузащитника – это главные пожелания Луческу, который понимает, что ему нужны эти игроки, чтобы создать конкуренцию. От опорного полузащитника будут требовать, чтобы он качественно выводил мяч от защиты к атаке. Ну а нападающий должен быть забивным и имеют хорошую репутацию. Он должен сразу выйти и дать тот результат, который от него требуется", – сказал Цыганик в программе "Цыганык LIVE".

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