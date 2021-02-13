Головний тренер Динамо Мірча Луческу назвав мотиви дуже незвичного для себе заняття перед матчем 14-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"На стадіоні я з Олегом Гусєвим говорив з приводу погоди. За весь мій час в Україні не було ще таких складних умов. Правда, ми тренувалися в таких умовах, але не грали. Було важко, але такий графік і підготовка збірної змушують грати зараз.

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Чому прибирав сніг? Для гравців важливо, щоб поле було чистим. Тому, побачивши, що цей шматочок поля засніжений, взявся прибирати. І змусив інших, хто поруч був, допомогти. І Гусєв, і інші схопили лопати", – пояснив свої дії Луческу в коментарі офіційному YouTube-каналу Динамо.

Зазначимо, що Динамо перемогло Олімпік (3:1) у першому офіційному матчі після зимової перерви.

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