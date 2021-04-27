Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про свою роботу в київському клубі та зізнався, чому вирішив не здійснювати трансферів у київському клубі.

"Святкування чемпіонства? Гравці мене підкидали, а я молився, щоб повернутися на землю цілим і неушкодженим. Це унікальні моменти, незабутні. Коли виграєш трофей – це особливе почуття. Я повернувся за цим. В кінці кар'єри згадуєш тільки такі моменти, а всі труднощі зникають.

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Цей сезон в Динамо? Це було протистояння з самим собою. Моїми думками, ідеями і методами. Я завжди хвилююся і думаю над тим, що можу зробити краще і в чому додати. Це були важкі вісім місяців, особливо на початку.

Пам'ятаю, як я хотів піти через фанатів. Тоді мені подзвонив Разван (син Луческу – прим."Футбол 24"). Він сказав: "Батьку, ти не можеш здатися! Що б не трапилося, ти повинен рухатися далі". І я продовжив роботу. Ніхто не знає, але я не просив трансферів. Я хотів, щоб гроші були вкладені в інфраструктуру.

Взимку нам іноді доводилося тренуватися в неможливих умовах, але такого більше не повториться. У нас буде три поля з гібридним покриттям. Будуть нові тренери для основної команди і для юніорської. В першу чергу, я хочу, щоб у гравців були найкращі умови", – поділився Луческу в інтерв'ю виданню gsp.ro.

Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів "біло-синіх" в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи Динамо вилетіло в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені вже оформило "золотий дубль".

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