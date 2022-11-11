"Почему Бущан остался в запасе? Это была моя ошибка – Георгию рано было выходить на поле в матче с Фенербахче. Он вернулся с таким энтузиазмом и желанием, что я поставил его в состав. Но он не был готов. Ему нужно было время. Может быть, в следующем матче он сыграет.

Динамо – Александрия: Луческу раскрыл причину улучшения результатов и имеет вопрос к арбитру

Было ли для него лично важно сыграть против турок? Нет, никакой почвы не было. Просто Жора вернулся с огромным желанием и хотел сыграть. За исключением выхода во время первого гола, в остальных эпизодах он сыграл хорошо, спасал при выходе один в один.

Но чувствовалось, что после травмы ему еще сложно было включиться в эту игру, потому что во время игры мне приходилось много раз ему говорить, чтобы он начинал от ворот наши атаки, но он предпочитал длинные передачи, после которых мы теряли мяч и отдавали сопернику предпочтение. Но это все поправимо.

Руслан Нещерет отлично тренируется, ведет себя. Они – игроки сборной. Мне нужно найти баланс, чтобы они оба играли. Оба – игроки высокого уровня", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо нанесло Александрии первое поражение за 7 матчей УПЛ – нервы и чутье Луческу, ошибки судьи, дебютный гол Лонвейка